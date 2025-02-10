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13:06, 10 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о нахождении ВСУ в стадии распада

SwebbTV: Россия продвигается, а ВСУ уже находятся в стадии распада
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в стадии распада, о чем говорит постоянное продвижение российских войск на запад. Об этом в интервью SwebbTV сообщил член Шведской королевской академии Ларс Берн.

«Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада», — рассказал эксперт.

Берн подчеркнул, что с каждым днем Россия укрепляет свою военную мощь, чего западные страны не смогли спрогнозировать. «Какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России? Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!» — констатировал он.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что США следует признать свое поражение в конфликте на Украине.

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