На Западе рассказали о вынужденной закупке Украиной дорого газа из Европы

Bloomberg: Украина вынуждена закупать дорогой газ у ЕС из-за сокращения добычи

Украина вынуждена закупать дорогой газ у стран Европейского союза из-за сокращения добычи, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и данные об энергетике ЕС.

«Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак», — говорится в публикации.

В качестве примера агентство приводит сократившуюся на треть добычу украинской компании «Нафтогаз». На текущий год республика нуждается в одном миллиарде кубических метров газа.

О том, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов, 30 января заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. В начале февраля стало известно, что «Нафтогаз» начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон.

