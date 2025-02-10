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04:26, 10 февраля 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о вынужденной закупке Украиной дорого газа из Европы

Bloomberg: Украина вынуждена закупать дорогой газ у ЕС из-за сокращения добычи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Украина вынуждена закупать дорогой газ у стран Европейского союза из-за сокращения добычи, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники и данные об энергетике ЕС.

«Украина вынуждена закупать дорогостоящий газ у ЕС, поскольку добыча в стране сократилась из-за разрушения газовой инфраструктуры в результате российских атак», — говорится в публикации.

В качестве примера агентство приводит сократившуюся на треть добычу украинской компании «Нафтогаз». На текущий год республика нуждается в одном миллиарде кубических метров газа.

О том, что объемы газа в хранилищах Украины снизились до почти критической отметки в десять процентов, 30 января заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. В начале февраля стало известно, что «Нафтогаз» начал импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон.

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