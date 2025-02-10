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15:23, 10 февраля 2025Забота о себе

Названы самые опасные для печени алкогольные напитки

Хирург Умнов назвал самогон и виски самыми вредными для печени напитками
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Anthony Torres / Unsplash

Хирург Александр Умнов рассказал, какие спиртные напитки хуже всего влияют на здоровье печени. Самые вредные алкогольные напитки врач назвал в разговоре с NEWS.ru.

Умнов объяснил, что наибольший вред печени наносят напитки, в которых содержится много сивушных масел — побочного продукта брожения, смесь спиртов и некоторых других компонентов, которая представляет собой маслянистую жидкость с резким и неприятным запахом.

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К таким напиткам доктор отнес самогон, настойки, виски, коньяк. «Печень разрушается под воздействием сивушных масел, происходит разрушение гепатоцитов и нарушение работы печеночных ферментов», — предупредил врач.

Ранее Умнов рассказал о полезных свойствах бани. По словам врача, банные процедуры благотворно сказываются на здоровье дыхательной и сердечно-сосудистой системы за счет испарения воды под высокой температурой.

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