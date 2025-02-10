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16:57, 10 февраля 2025Мир

Немецкая полиция озаботилась появлением неизвестных дронов над базой подготовки ВСУ

В ФРГ расследуют появление дронов над казармами бундесвера, где готовят ВСУ
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Полиция немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн начала расследовать появление неизвестных дронов над казармой авиабазы бундесвера, где ведется подготовка военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщила представительница местных правоохранительных органов.

«Мы можем подтвердить, что управление уголовной полиции земли Шлезвиг-Гольштейн проверяет инциденты, о которых сообщил бундесвер, и начало расследование», — рассказала собеседница агентства.

Ранее над немецкой базой в общине Швезинг, где тренируют украинских военных, заметили неопознанные дроны. На базе находится учебный центр зенитных ракет для противовоздушной и наземной противовоздушной обороны. В первую очередь здесь обучают работе с системами Patriot.

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