Над тренирующей ВСУ базой в Германии заметили неопознанные дроны

Süddeutsche Zeitung: Над тренирующей ВСУ базой в ФРГ заметили неопознанные дроны

Над немецкой базой в общине Швезинг, где тренируют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), заметили неопознанные дроны. Об этом сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Шесть неопознанных БПЛА наблюдали над военной базой в ФРГ, неподалеку от побережья Северного моря. Сейчас местные службы безопасности ведут расследование по подозрению в шпионаже.

На базе Люфтваффе в коммуне Швезинг находится учебный центр зенитных ракет для противовоздушной и наземной противовоздушной обороны. В первую очередь здесь обучают работе с системами Patriot. Как отмечает издание, в общей сложности Германия обучает около 10 тысяч украинских солдат в год.

Командование оперативного руководства (OFK) Бундесвера подтвердило обнаружение нескольких пролетов беспилотников на полигоне, но отказалось предоставить более подробную информацию об их происхождении «в целях обеспечения военной безопасности и по оперативным соображениям».

По имеющимся данным, в наблюдении за базой использовались малые беспилотные системы Arial (sUAS).

«Обнаруженные многокрылые летательные аппараты зависали на месте в течение нескольких минут с включенными габаритными огнями, что значительно облегчало визуальное / звуковое отслеживание», — говорится в отчете. Дроны пытались сбить с курса или принудить к посадке с помощью глушилок и другого оборудования. Так как эти попытки не удались, в ведомстве предполагают, что в слежке использовали не коммерческие беспилотники, а специализированные объекты. В Бундесвере предполагают, что беспилотники могли быть отправлены с кораблей в Северном или Балтийском морях.

В прошлый раз беспилотники наблюдали над американской авиабазой Рамштайн в декабре 2024 года. «Неопознанные беспилотники были замечены над авиабазой США Рамштайн в Германии в последние недели», сообщило Reuters.

По имеющейся информации, БПЛА были замечены 3 и 4 декабря в вечерние часы.