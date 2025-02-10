Охотник перепутал мужчину с кабаном, выстрелил в него и спрятал тело с сообщниками

В Индии охотник выстрелил в приятеля, приняв его за кабана, и спрятал тело

В Индии полиция арестовала девятерых мужчин после того, как один из них во время охоты подстрелил приятеля. Об этом сообщает Hindustan Times.

Группа деревенских охотников из штата Махараштра отправилась за добычей 28 января. Они выбрали Боршетский лес в районе Манор для охоты на диких кабанов. Однако один из мужчин, 60-летний Рамеш Варта, не вернулся домой вместе с остальными. Впоследствии его жена обратилась в полицию и заявила о его исчезновении.

Полицейские допросили всех участников охоты. Они выяснили, что Варта присоединился к ним только на второй день. Мужчина направлялся к лагерю и шел по сухим листьям, когда в него внезапно выстрелил приятель — 28-летний Сагар Нареш Хадал, который из-за шуршания листьев перепутал его с кабаном. Он попал пенсионеру в грудь, ранение оказалось смертельным, помочь Варте было нельзя. Мужчины испугались и вместе с Хадалом спрятали тело в лесу, став сообщниками преступления. Затем они вернулись в деревню.

После того как правда вскрылась, охотники показали место, в котором спрятали Варту. Тело успело сильно разложиться за неделю. Останки Варты отправили на криминалистическую экспертизу. Всем девятерым охотникам грозит тюрьма.

Ранее сообщалось, что в США охотник выстрелил в пару, гулявшую с собакой, потому что перепутал их с животным. Из-за густой растительности мужчина не разглядел человеческие силуэты и принял шуршание листьев и треск веток за звуки приближающегося оленя.