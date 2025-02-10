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12:28, 10 февраля 2025Экономика

Отстранение от работы за отказ прививаться от коронавируса признали законным

КС признал законным отстранение от работы за отказ привиться от COVID
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Конституционный суд (КС) признал законным отстранение от работы за отказ привиться от COVID-19. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Такие решения в суде приняли после рассмотрения двух дел: Наталии Орловой из Санкт-Петербурга, работавшей в сфере социального обслуживания, и Евгения Моканца из Приморья, который был сотрудником транспортной компании.

Их ситуации похожи: обоих отстранили от работы без сохранения зарплаты в 2021 году. И Орлова, и Моканц не стали делать прививку от коронавируса. В своем определении КС постановил, что и в том и в другом случае у работодателей были основания отстранить сотрудников от работы.

Дело в том, что для сотрудников сферы соцобслуживания в Петербурге на момент начала спора предусматривалась обязательная вакцинация по эпидемическим показаниям. Похожие меры распространялись и на сотрудников транспортных компаний в Приморье.

Вакцинация от коронавируса является добровольной. С 2021 года она внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В том же году в Минтруде указывали, что непривитого сотрудника можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление главы Роспотребназора об обязательной вакцинации.

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