Пассажир вцепился в волосы попутчицы, был избит бортпроводником и попал на видео

Бортпроводник Alaska Airlines ударил вцепившегося в волосы попутчицы пассажира

Пассажир авиакомпании Alaska Airlines вцепился в волосы попутчицы, не хотел их отпускать и был избит бортпроводником. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X, на него обратил внимание британский таблоид Daily Mail.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла 1 февраля на рейсе из Окленда в Портленд, США. Вскоре после посадки седой мужчина в очках внезапно схватил сидевшую спереди женщину за волосы, и бортпроводнику пришлось несколько раз ударить его в область горла, чтобы усмирить.

Что именно спровоцировало такое поведение пассажира, неясно, пишет издание. Бортпроводнику пришлось удерживать дебошира, а пилотам — прервать взлет и вернуться в терминал. Там нарушителя арестовали, а рейс отменили.

Многие пользователи сети в комментариях к ролику похвалили сотрудника экипажа за то, что он позаботился о том, чтобы женщина была в безопасности. «Боже, благослови бортпроводника», «Мне очень жаль, что вам пришлось через это пройти. Не могу представить, насколько это было страшно. Рад, что с вами все в порядке», — написали юзеры.

Ранее пассажир набросился с ножом на бортпроводников российской авиакомпании «Икар» в самолете и попал на видео. Пожилой мужчина разозлился, что ему запретили пересесть к иллюминатору.

