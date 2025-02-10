Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу из ружья в Пермском государственном университете в 2021 году, тщательно выбирал дату нападения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые имеются в их распоряжении.
Для массовых расправ студент юридического факультета вуза выбрал день, когда в учебном заведении будет самая высокая загруженность и на занятия придет наибольшее число людей. При этом он специально стрелял по скоплению студентов, чтобы жертв было больше.
Бекмансуров изучал ошибки других массовых убийц
Также, согласно документам, Бекмансуров также ранее прошел курс по обучению стрельбе и приобрел дальнобойное охотничье ружье и боеприпасы к нему, заряженные картечью на крупного зверя, чтобы «увеличить убойную силу и поражающий эффект».
Кроме того, в материалах дела говорится, что стрелок долго планировал совершить массовое убийство, потому что ненавидел людей. Он подробно изучил ошибки других преступников при совершении массовых убийств, чтобы избежать повторения.
В суде Бекмансуров заявлял, что стрелял своим жертвам в голову, как его учили инструкторы по стрельбе. Также указано, что он намеренно выстрелил в полицейского, чтобы спровоцировать его открыть огонь на поражение.
Застреливший шесть человек Бекмансуров просил смягчить приговор
В мае прошлого года Тимур Бекмансуров подал апелляцию об отмене пожизненного срока. Он попытался доказать, что сошел с ума и решение о его пожизненном заключении необходимо отменить. Он называл себя слабоумным, говорил, что страдает психозом и что медэксперты допустили ошибку при оценке его состояния. Однако во время заседания прокурор сообщил, что слабоумия и психозов у Бекмансурова нет.
До этого, в марте, он также просил Верховный суд (ВС) о смягчении наказания, однако приговор был признан законным и оставлен без изменений.
Кроме того, Бекмансуров подавал иск в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) с целью заменить имеющуюся у него третью группу инвалидности на вторую. Он настаивал, что третья группа инвалидности не в полной мере учитывает его состояние. Однако Свердловский районный суд Перми отказал в замене.
В момент нападения пермский стрелок получил тяжелое ранение
20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, около 50 человек пострадали. Сам стрелок получил тяжелое ранение при задержании, в результате которого ему ампутировали часть ноги. Также он перенес операцию на гортани и из его груди достали несколько пуль.
Преступник был размещен в отдельной VIP-палате и один день его лечения обошелся почти в два миллиона рублей.
Приговор о пожизненном заключении Бекмансурову огласили лишь в конце 2022 года. Семьи погибших предъявили исковые требования к стрелку на общую сумму в 18,3 миллиона рублей. Осужденного обязали выплатить эту сумму в качестве морального вреда и материального ущерба пострадавшим.