Пермский стрелок выбрал особый день для нападения на университет. Как он готовился?

РИА Новости: Тимур Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было многолюдно

Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу из ружья в Пермском государственном университете в 2021 году, тщательно выбирал дату нападения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые имеются в их распоряжении.

Для массовых расправ студент юридического факультета вуза выбрал день, когда в учебном заведении будет самая высокая загруженность и на занятия придет наибольшее число людей. При этом он специально стрелял по скоплению студентов, чтобы жертв было больше.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете на улице Генкеля (ПГНИУ). Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия возле здания ПГНИУ, где неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов.. Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Бекмансуров изучал ошибки других массовых убийц

Также, согласно документам, Бекмансуров также ранее прошел курс по обучению стрельбе и приобрел дальнобойное охотничье ружье и боеприпасы к нему, заряженные картечью на крупного зверя, чтобы «увеличить убойную силу и поражающий эффект».

Кроме того, в материалах дела говорится, что стрелок долго планировал совершить массовое убийство, потому что ненавидел людей. Он подробно изучил ошибки других преступников при совершении массовых убийств, чтобы избежать повторения.

В суде Бекмансуров заявлял, что стрелял своим жертвам в голову, как его учили инструкторы по стрельбе. Также указано, что он намеренно выстрелил в полицейского, чтобы спровоцировать его открыть огонь на поражение.

Люди возлагают цветы к проходной Пермского государственного университета (ПГУ) в память о погибших в результате стрельбы в ПГУ. 20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу по случайным людям в университете. . Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Застреливший шесть человек Бекмансуров просил смягчить приговор

В мае прошлого года Тимур Бекмансуров подал апелляцию об отмене пожизненного срока. Он попытался доказать, что сошел с ума и решение о его пожизненном заключении необходимо отменить. Он называл себя слабоумным, говорил, что страдает психозом и что медэксперты допустили ошибку при оценке его состояния. Однако во время заседания прокурор сообщил, что слабоумия и психозов у Бекмансурова нет.

До этого, в марте, он также просил Верховный суд (ВС) о смягчении наказания, однако приговор был признан законным и оставлен без изменений.

Кроме того, Бекмансуров подавал иск в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) с целью заменить имеющуюся у него третью группу инвалидности на вторую. Он настаивал, что третья группа инвалидности не в полной мере учитывает его состояние. Однако Свердловский районный суд Перми отказал в замене.

В момент нападения пермский стрелок получил тяжелое ранение

20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, около 50 человек пострадали. Сам стрелок получил тяжелое ранение при задержании, в результате которого ему ампутировали часть ноги. Также он перенес операцию на гортани и из его груди достали несколько пуль.

Преступник был размещен в отдельной VIP-палате и один день его лечения обошелся почти в два миллиона рублей.

Приговор о пожизненном заключении Бекмансурову огласили лишь в конце 2022 года. Семьи погибших предъявили исковые требования к стрелку на общую сумму в 18,3 миллиона рублей. Осужденного обязали выплатить эту сумму в качестве морального вреда и материального ущерба пострадавшим.