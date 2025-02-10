Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

Синоптик Ильин: До конца недели в Москве прогнозируются легкие морозы

До конца недели в Москве ожидается пасмурная погода с легким морозцем. Об этом изданию RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям специалиста, до воскресенья, 16 февраля, в столице возможен небольшой снег. Солнечных дней на этой неделе не выдастся, поэтому выпавший снег растает в городе не сразу и пролежит до следующего понедельника. Ночью воздух остынет до минус 5-минус 8 градусов в Москве, и до минус 10 в области. Днем температура будет варьироваться от минус 2 до минус 4 в столице и до минус 7 в Подмосковье.

Атмосферное давление на этой неделе отойдет от рекордных значений и вернется к 758-760 миллиметрам ртутного столба. Вплоть до пятницы в мегаполисе прогнозируется холодный северный и северо-западный ветер скоростью до 8 метров в секунду.

Серьезных снегопадов в Москве, по словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, не предвидится до 23 февраля. Однако к концу месяца под действием южного циклона в столице может намести до 5-10 сантиметров снега. Если же вихрь пройдет восточнее, то на мегаполис обрушится волна холода.