Москвичам спрогнозировали погоду к 23 февраля

Синоптик Позднякова: До 23 февраля серьезных снегопадов в Москве не ожидается

До февральских праздников серьезных снегопадов в Москве не предвидится. Своим прогнозом к 23 февраля с жителями столицы поделилась главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

В ближайшие две недели обильных осадков синоптик не ожидает. Небольшой снежок, по сведениям Поздняковой, может выпасть во второй половине недели, с 13 по 16 февраля. Осадков выпадет не больше пары миллиметров, так что сугробов в столице за это время не образуется. Однако до конца месяца снегопады в Москве вполне вероятны. Навестят они столицу и в марте, допускает метеоролог. Так, к примеру, специалисты центра погоды «Фобос», полагают, что к концу февраля под действием южного циклона в мегаполисе наметет 5-10-сантиметровые сугробы.

Масштабы станут яснее, как будет подтверждена траектория прохождения вихря — если он пройдет близко к Подмосковью, регион накроет настоящая пурга. Если же циклон пройдет восточнее, вдоль Волги, то на столицу обрушится волна холода, предупреждает Позднякова.

Ранее москвичам назвали срок прихода холодов. По прогнозам синоптиков, морозы стоит ждать на праздник Сретения, 15 февраля. Пик похолодания придется на воскресенье, когда в течение суток столбики термометров опустятся до минус 13 градусов. Такие температуры задержатся в столичном регионе до второй декады февраля.