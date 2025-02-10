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10:13, 10 февраля 2025Бывший СССР

Посол России в Таджикистане рассказал о расследовании теракта в «Крокусе»

Григорьев: Таджикистан деятельно участвует в расследовании теракта в «Крокусе»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Таджикистан деятельно участвует в расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил посол России в Душанбе Семен Григорьев в интервью ТАСС.

«Таджикские правоохранительные и специальные службы оперативно отреагировали на запросы российских коллег, приняли деятельное участие в расследовании данного преступления», — заявил дипломат. Он добавил, что расследование продолжается.

22 марта в подмосковном «Крокусе» произошел теракт перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в здание и открыли стрельбу по посетителям. Позже они подожгли концертный зал, заблокировав людей внутри.

Ранее сообщалось, что расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холл» завершено. По словам адвоката одного из обвиняемых, стороны приступили к ознакомлению с его материалами.

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