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14:11, 10 февраля 2025Культура

Потап оправдался за возможность выезжать за границу с Украины

Певец Потап заявил, что выезжает с Украины в Европу по заданию офиса президента
Андрей Шеньшаков
Алексей Потапенко

Алексей Потапенко. Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Globallookpress.com

Украинский певец Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, заявил, что может легально выезжать с территории страны. Об этом артист рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом России иноагентом).

Потапенко, который после начала специальной военной операции стал высказывать радикальную позицию в отношении России и регулярно помогает ВСУ материально, стал объектом хейта со стороны украинцев. Все дело в том, что, пока обычным гражданам не разрешают покидать территорию Украины, Алексей спокойно путешествует в другие страны с концертами. По словам самого певца и продюсера, работать за границей его попросил офис Владимира Зеленского.

«Все выезжают на концерты, гастроли, есть легальные способы выезжать. Я выезжаю на какой-то срок и возвращаюсь назад. Мне даже звонили из офиса президента и просили быть за границей, петь песни, рассказывать там в творчестве о войне», — заявил Потап.

Также Алексей признался, что многие украинские политики и артисты говорят на русском языке, но на сцене или в интервью делают вид, что они его противники или вообще не знают.

В начале 2024 года стало известно, что рэпер Потап покинул Украину ради развития карьеры и отправился в Латинскую Америку. Он также заявил об отказе от всех российских наград, которые он получал за свое творчество до начала СВО.

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