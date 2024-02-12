Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:26, 12 февраля 2024Культура

Рэпер Потап покинул Украину ради развития карьеры

Украинский рэпер Потап улетел в Латинскую Америку ради карьеры
Потап

Потап. Кадр: Sasha Samusevich / YouTube

Украинский рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко), который ранее отказался от всех российских наград, покинул родину и переехал жить в Латинскую Америку ради развития музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поведал, что теперь будет жить в Колумбии ради «создания новых хитов». Музыкант попросил пожелать ему удачи, а также отметил, что его переезд был связан со стремлением «достичь новых высот в своей карьере». Потап добавил, что собирается учить испанский язык и налаживать международные связи, заявив, что делает это не только ради себя, но и ради своей страны.

«Это постоянная борьба, в которую мы вкладываем свое время и здоровье для достижения желаемых результатов. Мы делаем это не только для себя, но и для наших семей, друзей и страны, несмотря на тонны ненависти и негатива на пути», — написал рэпер.

В 2022 году Потапенко заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий. Он добавил, что дуэт «Потап и Настя» больше не будет выступать на территории России.

Ранее актер Алексей Панин (включен Минюстом России в реестр иноагентов) рассказал о своей жизни в США.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Принял сторону тех, кто мне ближе по духу». Бывшие солдаты и офицеры ВСУ рассказали, почему стали воевать за Россию

      Россиянка получит компенсацию от МВД за 20 часов в отделе после акции против СВО

      В Калининградской области отреагировали на слова Алиханова о Канте

      Рост поставок российского СПГ в страну НАТО объяснили

      В фильме «Летучий корабль» заменили выступивших против спецоперации артистов

      Россияне начнут массово пить дождевую воду

      Рэпер ST поддержал Владимира Путина

      Фитнес-тренер назвала способы заставить мышцы расти

      В России запатентовали ГРУБ для реактивных систем

      В Госдуме рассказали об отношении к перешедшим на сторону России экс-военным ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше