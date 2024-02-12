Рэпер Потап покинул Украину ради развития карьеры

Украинский рэпер Потап улетел в Латинскую Америку ради карьеры

Украинский рэпер Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко), который ранее отказался от всех российских наград, покинул родину и переехал жить в Латинскую Америку ради развития музыкальной карьеры. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист поведал, что теперь будет жить в Колумбии ради «создания новых хитов». Музыкант попросил пожелать ему удачи, а также отметил, что его переезд был связан со стремлением «достичь новых высот в своей карьере». Потап добавил, что собирается учить испанский язык и налаживать международные связи, заявив, что делает это не только ради себя, но и ради своей страны.

«Это постоянная борьба, в которую мы вкладываем свое время и здоровье для достижения желаемых результатов. Мы делаем это не только для себя, но и для наших семей, друзей и страны, несмотря на тонны ненависти и негатива на пути», — написал рэпер.

В 2022 году Потапенко заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий. Он добавил, что дуэт «Потап и Настя» больше не будет выступать на территории России.

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