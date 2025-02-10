Противник Шольца на выборах канцлера призвал дать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц призвал дать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Противник действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах, председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в ходе дебатов призвал передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Его слова приводит ТАСС.

«Я всегда был предельно ясен в вопросе Украины и поставок Taurus. Я никогда не менял своего мнения», — подчеркнул политик.

Он отметил, что вопрос о передаче ракет должен согласовываться в Европейском союзе. Мерц напомнил, что Великобритания, США и Франция поставляют Украине данный тип вооружений, и Германия должна принять аналогичное решение.

Шольц считает неправильным, чтобы ФРГ поставляла Киеву ракеты для ударов вглубь российской территории. В ходе дебатов он в очередной раз высказал подобную позицию. Канцлер заявил, что на подобный шаг нельзя идти тому политику, на котором лежит ответственность за судьбу Германии.