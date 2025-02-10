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16:10, 10 февраля 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности о напавшем на фигуристку Нугуманову мужчине

Напавшим на фигуристку Нугуманову оказался 44-летний москвич-экстремал
Варвара Митина (редактор)
Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Напавшим на фигуристку Елизавету Нугуманову оказался 44-летний житель Москвы по имени Александр, который увлекается экстремальным спортом. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, мужчина проживает на Мичуринском проспекте, занимается серфингом и прыгает с парашютом.

О его задержании сообщалось ранее. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

8 февраля спортсменка рассказала, что лобовое стекло ее машины разбил вышедший из такси неизвестный мужчина. После этого Нугуманова написала заявление в полицию.

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