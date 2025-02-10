Раскрыты подробности о напавшем на фигуристку Нугуманову мужчине

Напавшим на фигуристку Нугуманову оказался 44-летний москвич-экстремал

Напавшим на фигуристку Елизавету Нугуманову оказался 44-летний житель Москвы по имени Александр, который увлекается экстремальным спортом. Об этом сообщает Mash.

По данным канала, мужчина проживает на Мичуринском проспекте, занимается серфингом и прыгает с парашютом.

О его задержании сообщалось ранее. Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

8 февраля спортсменка рассказала, что лобовое стекло ее машины разбил вышедший из такси неизвестный мужчина. После этого Нугуманова написала заявление в полицию.

