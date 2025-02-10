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14:58, 10 февраля 2025Силовые структуры

Полиция задержала разбившего лобовое стекло авто российской фигуристки хулигана

В Москве задержали хулигана, разбившего стекло авто фигуристки Нугумановой
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Москве задержали мужчину, разбившего лобовое стекло автомобиля российской фигуристки Елизаветы Нугумановой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

О нападении спортсменка рассказала 8 февраля. По ее словам, лобовое стекло разбил вышедший из такси неизвестный мужчина. Нугуманова написала заявление в полицию.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров. На чемпионате России 2021 года она заняла шестое место.

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