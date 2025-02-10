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18:43, 10 февраля 2025Наука и техника

Россия впервые показала «Ланцет» в Индии

Россия представила дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке Aero India
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия впервые показала экспортную версию комплекса с дронами-камикадзе «Ланцет-Э» в ходе международной выставки Aero India 2025, которая проходит на территории авиабазы «Елаханка» в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

На выставке представили барражирующий боеприпас «Изделие 52-Э», который входит в семейство «Ланцетов». Также в состав комплекса входит «Изделие 51-Э» и разведывательный беспилотник Z-16-Э.

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Дроны-камикадзе «Ланцет» активно применяют в зоне СВО для поражения бронетехники, артиллерийских систем и авиации на стоянках. Базовая версия «Изделия 52» несет боевую часть весом три килограмма, а дальность связи составляет более 30 километров. «Изделие 51» получило боевую часть весом 5 килограммов, а дальность связи увеличили до 50 километров.

В январе стало известно, что компания ZALA, выпускающая «Ланцеты», разработала легкую пусковую установку для «Изделия 51». Компактное устройство можно переносить вручную. Изначально эту модификацию дрона запускали с установки на автомобильном шасси.

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