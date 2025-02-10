Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:30, 10 февраля 2025Экономика

Россиян предупредили о магнитных бурях

Ученый Богачев: 10 и 11 февраля на Земле начнутся магнитные бури
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, на Земле начнутся слабые магнитные бури. Об этом предупредил россиян профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев, передает агентство «Москва».

Эти явления будут вызваны корональной дырой на Солнце — участком звезды с низкой плотностью и температурой плазмы, отметил ученый. «Такие объекты производят быстрые потоки солнечного ветра, и вчера Земля в этот поток погрузилась. Корональные дыры могут вызвать бури, но не такие сильные, как после вспышек», — рассказал Богачев.

Риски возникновения магнитных бурь в ближайшие два дня будут повышенными, но сверхмощных событий ждать не стоит, подчеркнул профессор.

Ранее ученые уже предупреждали, что 10 февраля на Землю может обрушиться магнитная буря. Исследователи также назвали корональную дыру на Солнце крупнейшей за несколько лет и заявили, что оказывать влияние на нашу планету она будет до 16 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинцы массово покидают Польшу. Куда они уезжают и почему?

      Немецкая полиция озаботилась появлением неизвестных дронов над базой подготовки ВСУ

      Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

      В МИД оценили перспективы возвращения России в Совет Европы

      Полет Су-57 назвали главной сенсацией выставки Aero India

      Серябкина раскрыла отношение мужа к откровенным нарядам

      Дочь спецпосланника США Келлога назвали лучшим другом Украины

      Объявившая о разводе с миллиардером Перминова заинтриговала подписчиков снимком с кольцом

      В России высказались об ответе за гибель замученного ВСУ курского ветерана

      Россияне раскрыли планы путешествий по России в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше