Россиян предупредили о магнитных бурях

Ученый Богачев: 10 и 11 февраля на Земле начнутся магнитные бури

В понедельник и вторник, 10 и 11 февраля, на Земле начнутся слабые магнитные бури. Об этом предупредил россиян профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев, передает агентство «Москва».

Эти явления будут вызваны корональной дырой на Солнце — участком звезды с низкой плотностью и температурой плазмы, отметил ученый. «Такие объекты производят быстрые потоки солнечного ветра, и вчера Земля в этот поток погрузилась. Корональные дыры могут вызвать бури, но не такие сильные, как после вспышек», — рассказал Богачев.

Риски возникновения магнитных бурь в ближайшие два дня будут повышенными, но сверхмощных событий ждать не стоит, подчеркнул профессор.

Ранее ученые уже предупреждали, что 10 февраля на Землю может обрушиться магнитная буря. Исследователи также назвали корональную дыру на Солнце крупнейшей за несколько лет и заявили, что оказывать влияние на нашу планету она будет до 16 февраля.