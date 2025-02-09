На Земле ожидается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

РАН предупредила о магнитной буре на Земле из-за корональной дыры на Солнце

На Земле ожидается магнитная буря из-за крупнейшей за последние несколько лет корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца.

«Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечен, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня», — предупредили в РАН.

Эксперты добавили, что в понедельник, 10 февраля, ожидаются слабые магнитные бури. При этом корональная дыра будет влиять на планету примерно до 16 февраля.

Ранее ученые рассказали о возникшей на Солнце крупной корональной дыре, которая ускорит солнечный ветер вокруг Земли.