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22:24, 9 февраля 2025Экономика

На Земле ожидается магнитная буря из-за корональной дыры на Солнце

РАН предупредила о магнитной буре на Земле из-за корональной дыры на Солнце
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

На Земле ожидается магнитная буря из-за крупнейшей за последние несколько лет корональной дыры на Солнце. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

По данным специалистов, одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце возвращается к Земле, сделав полный оборот вокруг оси Солнца.

«Край потока быстрого солнечного ветра, формируемого дырой, будет пересечен, скорее всего, уже сегодня во второй половине дня», — предупредили в РАН.

Эксперты добавили, что в понедельник, 10 февраля, ожидаются слабые магнитные бури. При этом корональная дыра будет влиять на планету примерно до 16 февраля.

Ранее ученые рассказали о возникшей на Солнце крупной корональной дыре, которая ускорит солнечный ветер вокруг Земли.

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