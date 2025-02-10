Россиянин с ножом атаковал машину росгвардейцев

В Северодвинске мужчина с ножом атаковал машину росгвардейцев

В Северодвинске задержали мужчину, атаковавшего с ножом машину вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Росгвардейцы во время патрулирования заметили мужчину, который был схож с приметами объявленного в розыск. Однако, когда те подъехали к нему и попытались задержать, россиянин достал нож и стал угрожать, после чего воткнул его в капот автомобиля.

В результате мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Самаре мужчину осудили на 15 лет за нападение на полицейского и поджог дома.