Россиянин из ревности сбил экс-возлюбленную и ее нового друга и напал на него с ножом

В Ульяновске мужчина из ревности сбил экс-возлюбленную и ее нового друга

В Ульяновске 21-летний житель намеренно сбил на машине бывшую возлюбленную и ее нового друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на двух лиц. По предварительным данным, утром 8 февраля юноша на автомобиле совершил наезд на молодых людей около подъезда жилого дома. После наезда водитель вышел из автомобиля с ножом и набросился на потерпевшего. В результате ему было нанесено ранение в область бедра. Вместе с девушкой он был доставлен в больницу, напавшего задержали.

Ранее сообщалось, что на Камчатке суд дал 12 лет колонии мужчине за похищение и изнасилование женщины.