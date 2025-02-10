Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:19, 10 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин из ревности сбил экс-возлюбленную и ее нового друга и напал на него с ножом

В Ульяновске мужчина из ревности сбил экс-возлюбленную и ее нового друга
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ульяновске 21-летний житель намеренно сбил на машине бывшую возлюбленную и ее нового друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на двух лиц. По предварительным данным, утром 8 февраля юноша на автомобиле совершил наезд на молодых людей около подъезда жилого дома. После наезда водитель вышел из автомобиля с ножом и набросился на потерпевшего. В результате ему было нанесено ранение в область бедра. Вместе с девушкой он был доставлен в больницу, напавшего задержали.

Ранее сообщалось, что на Камчатке суд дал 12 лет колонии мужчине за похищение и изнасилование женщины.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский Су-57Э совершил первый полет в Индии. Истребитель вызвал «большой интерес»

      «Газпром» сообщил о перестановках в руководстве

      Трамп разместил слова Путина о «встающей у ног хозяина» Европе

      Российская пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном и попалась

      В МИД оценили готовность России к дальнейшему обострению отношений с ЕС

      Военкор раскрыл подробности гибели остановившего грузинскую колонну в 2008 году солдата

      Привлекательность Су-57 для Индии объяснили

      Тейлор Свифт пришла на футбольный матч в наряде за 700 тысяч рублей

      Опасность теплой бесснежной зимы для урожая оценили

      Российского футболиста могут посадить в тюрьму за массовую драку с фанатами в Греции. Что известно о конфликте?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше