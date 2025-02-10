Военкор Кулько рассказал об ударах ВС РФ по ПВД ВСУ в Беловодах Сумской области

Российские войска с помощью ударов фугасных авиабомб (ФАБ) поразили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. О ночной атаке по расположениям украинской армии рассказал в Telegram военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Ночь у вэсэушников в Сумской области прошла под ФАБами. (...) Обнаружили врага и навели авиацию уссурийские десантники», — рассказал военкор.

Он добавил, что под удар в населенном пункте Беловоды попали 101-я и 103-я бригады территориальной обороны.

Ранее российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на херсонском направлении. Цель поразили из 152-миллиметрового орудия «Гиацинт-Б». Украинских военных обнаружили операторы воздушной разведки, когда они подъезжали к зданию, где вскоре появилась антенна управления FPV-дронами.