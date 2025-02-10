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11:53, 10 февраля 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили очаги сопротивления ВСУ в Успеновке под Красноармейском

ТАСС: Успеновка практически зачищена от ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска практически полностью уничтожили очаги сопротивления ВСУ в Успеновке под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает ТАСС.

«Успеновка практически зачищена от украинских сил», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в селе остались небольшие группы бойцов ВСУ, которые продолжают сопротивление.

Ранее стало известно о занятии российскими войсками поселка Дачное. Отмечается, что украинские войска отступают с окраин населенного пункта.

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