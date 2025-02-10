ВС России взяли под контроль село Дачное близ Курахово

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль село Дачное близ Курахово на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри», ссылаясь на источник.

«Российские части освободили Дачное. Враг откатывается с окраин поселка», — рассказал источник канала. Отмечается, что подразделениям Армии России удалось продвинуться в районе Андреевки, а в случае дальнейшего продвижения ВС России смогут зайти на территорию Днепропетровской области.

Ранее на Украине признали взятие северной части Дачного. Продвижение российских войск подтвердил украинский аналитический проект DeepState. Там также сообщили о продвижении армии России в районе Успеновки на юго-западе от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР.