Российский банк разрешил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно

Банк ВТБ разрешил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно

Российский банк ВТБ разрешил открывать два накопительных счета с надбавками одновременно. Такая возможность предоставляется клиентам с 10 февраля, пишет РБК.

Речь идет о двух накопительных счетах с любым способом начисления процентов. Максимальные приветственные ставки не поменялись. Для счета с начислением процентов на минимальный ежемесячный остаток она составляет 24 процента годовых. Для счета с начислением процентов на ежедневный остаток — 22 процента. Однако новые клиенты смогут применить такую приветственную ставку только к одному из счетов. А надбавки к базовой ставке можно получать на оба счета.

Базовые ставки тоже не поменялись: они составляют 11 и 12 процентов. Максимально возможная ставка с учетом надбавок — 19 процентов годовых. Для премиальных клиентов — 20 процентов годовых.

По оценкам ВТБ, в прошлом году клиенты банка открыли порядка 4,6 миллиона накопительных счетов, общая сумма на них составляет 1,8 триллиона рублей.