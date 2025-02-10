RS: Элитная 155-я бригада ВСУ исчезла из-за массового дезертирства

Элитная 155-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчезла после недолгого существования. Об этом в материале для издания Responsible Statecraft (RS), которое базируется в США, заявил обозреватель Майк Фреденбург, отреагировавший на сообщение о массовом дезертирстве украинских военных.

«Украина приняла ряд продуманных решений и инициатив, которые в конечном итоге нанесли реальный ущерб ее армии и способности защищать территорию. Главным примером является становление совершенно новой 155-й бригады — ее короткая жизнь и последующее исчезновение», — написал Фреденбург.

Автор материала указал, что элитная бригада ВСУ была создана совместными усилиями Франции, Польши и Украины и была широко разрекламирована. По его словам, решение сформировать бригаду было принято ради создания красивой картинки для публики, а не в целях реализации эффективной военной тактики и стратегии.

«На набор и обучение бойцов ушло около девяти месяцев, и за это время около 1 700 из них сбежали. (...) За несколько недель боев бригада, на создание которой было потрачено 900 миллионов евро, исчезла», — подытожил Фреденбург, говоря о 155-й бригаде ВСУ.