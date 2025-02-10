Семьи американских военных обеспокоились вовлечением США в крупный конфликт

Newsweek: 80 процентов семей военных считают, что США будут вовлечены в конфликт

Более 80 процентов семей американских военных считают, что США вскоре будут вовлечены в крупный конфликт. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на опрос организации Blue Star Families.

«83 процента респондентов считают, что в течение следующих 3-5 лет США будут вовлечены в крупный конфликт», — говорится в итогах исследования.

В то же время только 67 процентов гражданских лиц, не связанных с армией, опасаются вовлечения США в крупный конфликт в скором времени.

Уточняется, что Blue Star Families занимается поддержкой семей военнослужащих, а также исследует их жизнь. В рамках данного проекта организация опросила 5573 семьи действующих американских военных.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов военных академий из-за продвижения ими «левых идеологий». Отмечается, что он решил немедленно отстранить их от работы в наблюдательных советах армейской, военно-воздушной, военно-морской академий и Академии береговой охраны.