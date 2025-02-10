Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 10 февраля 2025Мир

Шольц намекнул на глупость своего конкурента

Шольц: Планы кандидата в канцлеры Мерца по высылке мигрантов приведут к кризису
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Планы кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца по высылке мигрантов приведут к кризису. Об этом заявил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов со своим конкурентом, передает Tagesschau.

Шольц назвал планы по высылке мигрантов с границы Германии незаконными и предупредил, что они могут спровоцировать «европейский кризис». Он также призвал Мерца одобрить представленный правительством закон о внедрении европейской реформы предоставления убежища и намекнул на глупость отказа от этого шага.

«Почему надо быть настолько глупым, чтобы не делать этого», — отметил Шольц.

Канцлер также обвинил своего противника в нарушении своего обещания не сотрудничать с крайне правыми силами в связи с тем, что Мерц принял поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) при продвижении антииммиграционной резолюции в Бундестаге.

Ранее Шольц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт, но и не стоит на повестке дня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме назвали провокацией заявления Зеленского о прекращении конфликта. Какие условия выдвинул украинский лидер?

      В России оценили потенциал ООН для переговоров по Украине

      В МИД России заявили о наличии юридической крыши Запада у Украины

      Небензя назвал одно условие для подписания мирного соглашения с Киевом

      Шольц намекнул на глупость своего конкурента

      В российских войсках рассказали о новых тактиках борьбы с дронами ВСУ

      Президент Литвы попрощался с Лениным на фоне отключения от БРЭЛЛ

      В Минздраве объяснили необходимость отправлять выпускников медвузов на отработку

      Трое россиян продали иностранцу несуществующие морепродукты

      Мужчины с большими пенисами рассказали о своих главных комплексах и страхах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше