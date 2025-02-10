Шольц намекнул на глупость своего конкурента

Шольц: Планы кандидата в канцлеры Мерца по высылке мигрантов приведут к кризису

Планы кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца по высылке мигрантов приведут к кризису. Об этом заявил действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов со своим конкурентом, передает Tagesschau.

Шольц назвал планы по высылке мигрантов с границы Германии незаконными и предупредил, что они могут спровоцировать «европейский кризис». Он также призвал Мерца одобрить представленный правительством закон о внедрении европейской реформы предоставления убежища и намекнул на глупость отказа от этого шага.

«Почему надо быть настолько глупым, чтобы не делать этого», — отметил Шольц.

Канцлер также обвинил своего противника в нарушении своего обещания не сотрудничать с крайне правыми силами в связи с тем, что Мерц принял поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) при продвижении антииммиграционной резолюции в Бундестаге.

Ранее Шольц заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт, но и не стоит на повестке дня.