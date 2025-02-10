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01:31, 10 февраля 2025Мир

Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arben Celi / Reuters

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт, но и не стоит на повестке дня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире второго немецкого канала ZDF.

В ходе предвыборных теледебатов он ответил на вопрос, должна ли Украина быть в составе Североатлантического альянса.

По его словам, речь не идет о членстве Украины в НАТО, она о том, чтобы гарантировать: страна «не будет снова подвергнута нападению». «Решения НАТО таковы, что это не закрыто, но и не стоит на повестке дня», — высказался канцлер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что республика готова вступить в НАТО по принципу Западной Германии.

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