Шольц высказался о вступлении Украины в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт

Вопрос о вступлении Украины в НАТО не закрыт, но и не стоит на повестке дня, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире второго немецкого канала ZDF.

В ходе предвыборных теледебатов он ответил на вопрос, должна ли Украина быть в составе Североатлантического альянса.

По его словам, речь не идет о членстве Украины в НАТО, она о том, чтобы гарантировать: страна «не будет снова подвергнута нападению». «Решения НАТО таковы, что это не закрыто, но и не стоит на повестке дня», — высказался канцлер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что республика готова вступить в НАТО по принципу Западной Германии.