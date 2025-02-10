Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы

Посол Моргулов: Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов, передает ТАСС.

«Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, он пригласил президента России Владимира Путина в Китай на торжественные мероприятия, запланированные на начало сентября», — отметил дипломат.

21 января помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Путина пригласили в Китай на празднование 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны. В Кремле уточнили, что мероприятия пройдут 3 сентября в Пекине.

14 декабря прошлого года президент Сербии Александр Вучич рассказал о своей договоренности с премьер-министром Словакии Робертом Фицо посетить парад Победы в Москве.