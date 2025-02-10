Силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили дроны в Миллеровском районе, заявил в Telagram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО успешно отразили атаку», — говорится в сообщении. По предварительным данным, в результате налета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее в результате атаки дронов ВСУ в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы.

Также силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами.