Спортсменка показала видео с дня рождения и удивила зрителей возрастом

Бодибилдерша Еленита Рейс с никнеймом Musa Sessentona из Рио-де-Жанейро, Бразилия, показала видео с дня рождения и удивила зрителей возрастом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 37 тысяч подписчиков.

Спортсменка предстала на размещенных кадрах в облегающем бежевом комбинезоне с короткими шортами, глубоким декольте и открытой спиной. Она позировала в тренажерном зале, демонстрируя различные упражнения, в том числе подтягивания. При этом культуристка также взяла в руки гантели с праздничными свечами в виде цифры 64, которая соответствовала ее возрасту.

Данный ролик набрал более семи миллионов просмотров. Пользователи сети оценили увиденное в комментариях. «Поздравляю! Никто не скажет, что тебе столько лет», «Мало у кого подобное тело в таком возрасте», «Она не выглядит на 64!», «Я в 34 выгляжу на 64, а она в 64 — на 34», — заявили юзеры.

В ноябре 2024 года бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов.