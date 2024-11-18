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11:41, 18 ноября 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 59-летней блогерши в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Грес Ганем

Грес Ганем. Фото: @greceghanem

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем показала фигуру в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,8 миллиона подписчиков.

59-летняя инфлюэнсерша отправилась на экокурорт One&Only Mandarina в Мексике. Она продемонстрировала снимки с отдыха на пляже, где позировала с доской для серфинга, а также с различными напитками в руках. При этом Ганем надела крошечное бикини с черно-зеленым принтом и несколько ожерелий.

Поклонники сделали комплименты блогерше в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе», «Невероятная», «Красивое тело», «Всегда прекрасна», «Удивительная женственность», — заявили пользователи сети.

В июне Грес Ганем снялась в прозрачном платье для журнала Diary of a Social Gal.

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