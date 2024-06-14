59-летняя блогерша надела прозрачное платье без бюстгальтера на съемках для журнала

Бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель Грес Ганем снялась в откровенном наряде для журнала Diary of a Social Gal. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 1,7 миллиона подписчиков.

На одном из кадров проживающая в Канаде инфлюэнсерша родом из Ливана предстала в облегающем черном макси-платье с длинными рукавами и воротом бренда Saint Laurent. При этом 59-летняя знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь одежду просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время героиня съемки надела массивные серьги-подвески марки Oscar de la Renta в тон наряду, объемные солнцезащитные очки и клатч Bottega Veneta с золотистой фурнитурой. Кроме того, она сделала гладкую укладку на коротких волосах, не став скрывать седину, и нанесла на губы помаду нюдового оттенка.

В апреле 57-летняя немецкая блогерша Керстин Тристан с татуировками по всему телу снялась обнаженной.