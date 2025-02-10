Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:42, 10 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили способность Трампа достичь прогресса в решении украинского конфликта

Депутат Чепа: О прогрессе в урегулировании украинского конфликта говорить рано
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Говорить о прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта рано, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат также высказался о способности президента США Дональда Трампа достичь продвижения по Украине.

Я думаю, что говорить рано об этом. Потому что ни Белый дом, ни Кремль не комментируют переговоры. И правильно, я думаю, делают, чтобы не было преждевременных высказываний, чтобы кто-то не делал выводы на полутонах

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Есть сложные процессы согласования. Есть понимание и у одной стороны, у другой стороны, кто этот конфликт организовал, кто его финансировал, что за этим стоит. Все прекрасно понимают, что ситуация в мире зашла очень далеко. Есть напряжение. Самые мощные ядерные державы несут больше всего ответственности за будущее цивилизации. Поэтому и подход, я думаю, вот такой. Давайте подождем», — высказался Чепа.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Он добавил, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». По его словам, на будущей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине.

По словам Уолтца, представители Соединенных Штатов будут обсуждать детали урегулирования, что означает, что обе стороны конфликта «надо будет посадить за стол переговоров».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали о неосведомленности украинской разведки о начале СВО

      Российский военный получил взятку и попал под суд

      США уличили в финансировании проектов офиса генпрокурора Украины

      В России оценили способность Трампа достичь прогресса в решении украинского конфликта

      Небензя потребовал от Запада прозрачности в вопросах борьбы с терроризмом

      Россиян захотели обязать помечать батареи в квартирах

      ВСУ атаковали Крым

      Небензя напомнил об одном предупреждении Западу по USAID

      Пьяный мужчина преследовал туристку и попытался ворваться в ее номер в Таиланде

      Apple возмутилась качеством дисплеев iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше