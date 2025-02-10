В России оценили способность Трампа достичь прогресса в решении украинского конфликта

Депутат Чепа: О прогрессе в урегулировании украинского конфликта говорить рано

Говорить о прогрессе в вопросе урегулирования украинского конфликта рано, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» депутат также высказался о способности президента США Дональда Трампа достичь продвижения по Украине.

Я думаю, что говорить рано об этом. Потому что ни Белый дом, ни Кремль не комментируют переговоры. И правильно, я думаю, делают, чтобы не было преждевременных высказываний, чтобы кто-то не делал выводы на полутонах Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Есть сложные процессы согласования. Есть понимание и у одной стороны, у другой стороны, кто этот конфликт организовал, кто его финансировал, что за этим стоит. Все прекрасно понимают, что ситуация в мире зашла очень далеко. Есть напряжение. Самые мощные ядерные державы несут больше всего ответственности за будущее цивилизации. Поэтому и подход, я думаю, вот такой. Давайте подождем», — высказался Чепа.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Он добавил, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». По его словам, на будущей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине.

По словам Уолтца, представители Соединенных Штатов будут обсуждать детали урегулирования, что означает, что обе стороны конфликта «надо будет посадить за стол переговоров».