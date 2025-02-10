«Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

Советник Трампа Уолтц: США ведут много деликатных переговоров с Россией

Власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью NBC.

При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров Майк Уолтц советник президента США по нацбезопасности

Уолтц добавил, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». По его словам, на будущей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине.

Представители Соединенных Штатов будут обсуждать детали урегулирования, что означает, что обе стороны конфликта «надо будет посадить за стол переговоров», заключил советник.

США будут стремиться возместить затраты на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп будет стремиться «возместить» затраты на военную помощь Украине, отметил Уолтц.

По его словам, он попытается сделать это через «партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа», а также покупки американских ископаемых.

Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи, предоставляемой Украине. Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа Майк Уолтц советник президента США по нацбезопасности

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят получать редкоземельные металлы с Украины. 5 февраля сообщалось, что Киев официально предложил американской администрации долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает крупнейшими месторождениями нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

Гарантии безопасности по Украине должны быть возложены на Европу

Советник президента США подчеркнул, что гарантии безопасности по Украине должны быть возложены на Европу.

Основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах Майк Уолтц советник президента США по нацбезопасности

Ранее Трамп заявлял, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США. Политик неоднократно критиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что готов к любому формату переговоров при одном условии — при поддержке США и Европы. Он подчеркнул, что Киеву важно, чтобы Запад не бросил их. Кроме того, Украине нужна будет помощь Европы и США не только в обеспечении армии, но и в восстановлении экономики после завершения конфликта.