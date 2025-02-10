Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:29, 10 февраля 2025Мир

«Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

Советник Трампа Уолтц: США ведут много деликатных переговоров с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью NBC.

При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между главой Белого дома Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров

Майк Уолтцсоветник президента США по нацбезопасности

Уолтц добавил, что Трамп желает добиться урегулирования конфликта на Украине, для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции». По его словам, на будущей неделе в Европу отправятся госсекретарь США, глава Пентагона, вице-президент и спецпосланник по России и Украине.

Представители Соединенных Штатов будут обсуждать детали урегулирования, что означает, что обе стороны конфликта «надо будет посадить за стол переговоров», заключил советник.

Материалы по теме:
Украина, мигранты и половой вопрос. Что Трамп успел сделать за неделю на посту президента США?
Украина, мигранты и половой вопрос.Что Трамп успел сделать за неделю на посту президента США?
27 января 2025
«Мы готовы к жесткому торгу» В России и США говорят о начале переговоров по Украине. Какие вопросы обсуждают на тайных встречах?
«Мы готовы к жесткому торгу»В России и США говорят о начале переговоров по Украине. Какие вопросы обсуждают на тайных встречах?
7 февраля 2025

США будут стремиться возместить затраты на военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп будет стремиться «возместить» затраты на военную помощь Украине, отметил Уолтц.

По его словам, он попытается сделать это через «партнерство с украинцами в плане их редкоземельных металлов, природных ресурсов, нефти и газа», а также покупки американских ископаемых.

Президент готов обсудить все эти вопросы на этой неделе, включая будущее американской помощи, предоставляемой Украине. Нам необходимо возместить расходы, и это будет сделано в сотрудничестве с Украиной за счет их редкоземельных металлов, природных ресурсов, их нефти и газа

Майк Уолтцсоветник президента США по нацбезопасности

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотят получать редкоземельные металлы с Украины. 5 февраля сообщалось, что Киев официально предложил американской администрации долю полезных ископаемых на территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что страна располагает крупнейшими месторождениями нефти, газа, урана и других природных ресурсов.

Материалы по теме:
«Перемирие будет к Пасхе» Как Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине за 100 дней и что он готов предложить России?
«Перемирие будет к Пасхе»Как Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине за 100 дней и что он готов предложить России?
28 января 2025
«Давайте покончим с этой войной!» Трамп требует от Путина заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций
«Давайте покончим с этой войной!»Трамп требует от Путина заключить сделку по Украине под угрозой новых санкций
22 января 2025

Гарантии безопасности по Украине должны быть возложены на Европу

Советник президента США подчеркнул, что гарантии безопасности по Украине должны быть возложены на Европу.

Основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах

Майк Уолтцсоветник президента США по нацбезопасности

Ранее Трамп заявлял, что бывший лидер страны Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а «попросту раздавал средства» США. Политик неоднократно критиковал Евросоюз за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что готов к любому формату переговоров при одном условии — при поддержке США и Европы. Он подчеркнул, что Киеву важно, чтобы Запад не бросил их. Кроме того, Украине нужна будет помощь Европы и США не только в обеспечении армии, но и в восстановлении экономики после завершения конфликта.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ведется много деликатных переговоров». Советник Трампа ответил на вопрос о беседе с Путиным

      Кандидат в канцлеры Германии призвал Украину вступить в Евросоюз

      Российские силы ПВО уничтожили три БПЛА над приграничным регионом

      Шольц призвал не допустить войны между Россией и НАТО

      41-летняя супермодель снялась обнаженной в рекламе

      Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с Путиным

      Российский военный закрыл собой сослуживца от обстрела

      Шольц счел неправильным поставку Германией Украине ракет для ударов вглубь России

      МИД пообещал делать все необходимое для защиты интересов России

      Лавров обещал отстоять мир после Второй мировой войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше