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19:44, 10 февраля 2025Мир

США уличили в финансировании проектов офиса генпрокурора Украины

Reuters: США при Байдене финансировали шесть проектов офиса генпрокурора Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

США при бывшем президенте Джо Байдене финансировали по меньшей мере шесть проектов офиса генпрокурора Украины. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, заморозка зарубежной финансовой помощи администрацией американского лидера Дональда Трампа стала влиять на международные усилия по расследованию предполагаемых военных преступлений на Украине. «Под угрозой находятся шесть финансируемых США проектов офиса генерального прокурора, которые оцениваются в 89 миллионов долларов», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что финансирование по меньшей мере пяти из этих проектов уже заморожено. Известно, что два проекта получали средства от Агентства США по международному развитию USAID, три — от бюро по вопросам международного наркобизнеса и правоохранительным мерам американского госдепа, а один — от непосредственно государственного департамента.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия давно говорила Западу, что USAID поддерживает радикалов по всему миру. Он уточнил, что эти сообщения не были восприняты всерьез.

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