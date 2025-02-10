Тигрица и кабан упали в один колодец и стали друзьями

В Индии из колодца спасли тигрицу и кабана, ставших друзьями

Сотрудники заповедника тигров Пенч, Индия, спасли тигрицу и кабана из колодца, в который они случайно вместе упали. Об этом сообщает The New Indian Express.

Животные оказались в воде во время охоты молодой тигрицы. Она гналась за диким кабаном, пока они не добрались до деревни Хардуа, расположенной на границе заповедника. Там кабан и провалился в дыру. Тигрица не успела заметить, что произошло, и вскоре тоже свалилась в воду.

О произошедшем незамедлительно сообщили сотрудникам заповедника. Спасательная команда прибыла к колодцу с ветеринаром. Сначала они думали выстрелить в тигрицу дротиком с транквилизатором, но быстро поняли, что, потеряв сознание, она может захлебнуться в воде. Тогда спасатели спустили в колодец раскладушку. Они надеялись, что уставшая держаться на воде тигрица просто сядет на нее. Так и произошло. Вскоре на раскладушку забрался и кабан, оперевшись о спину тигрицы. Так они и стали на время друзьями.

После спасатели спустили в колодец клетку, по очереди заманили туда животных и вытащили их на поверхность. Ни кабан, ни тигрица не пострадали. Их отпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Одни обвинили работников зоопарка в обмане, а другие — в издевательстве над животными.

