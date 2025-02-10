Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:28, 10 февраля 2025Из жизни

Тигрица и кабан упали в один колодец и стали друзьями

В Индии из колодца спасли тигрицу и кабана, ставших друзьями
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Сотрудники заповедника тигров Пенч, Индия, спасли тигрицу и кабана из колодца, в который они случайно вместе упали. Об этом сообщает The New Indian Express.

Животные оказались в воде во время охоты молодой тигрицы. Она гналась за диким кабаном, пока они не добрались до деревни Хардуа, расположенной на границе заповедника. Там кабан и провалился в дыру. Тигрица не успела заметить, что произошло, и вскоре тоже свалилась в воду.

О произошедшем незамедлительно сообщили сотрудникам заповедника. Спасательная команда прибыла к колодцу с ветеринаром. Сначала они думали выстрелить в тигрицу дротиком с транквилизатором, но быстро поняли, что, потеряв сознание, она может захлебнуться в воде. Тогда спасатели спустили в колодец раскладушку. Они надеялись, что уставшая держаться на воде тигрица просто сядет на нее. Так и произошло. Вскоре на раскладушку забрался и кабан, оперевшись о спину тигрицы. Так они и стали на время друзьями.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

После спасатели спустили в колодец клетку, по очереди заманили туда животных и вытащили их на поверхность. Ни кабан, ни тигрица не пострадали. Их отпустили в дикую природу.

Ранее сообщалось, что сотрудники зоопарка в китайской провинции Цзянсу раскрасили собак породы чау-чау и выдали их за тигров. Одни обвинили работников зоопарка в обмане, а другие — в издевательстве над животными.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ запустили американские дроны по Краснодару. Обломки упали на жилой дом в центре города

      Наемника из Литвы заочно приговорили в России к 14 годам колонии

      Жителям российского города пришлось самим собирать деньги на расчистку улиц от снега

      В России медики отказались поднимать упавшего участника Великой Отечественной войны

      Роднина высказала отношение к однополым парам в фигурном катании

      ФСБ уличила экс-сотрудника Минобороны в мошенничестве при выполнении госзаказа

      Китайских поставщиков не напугали пошлины Трампа

      Тейлор Свифт освистали фанаты ее бойфренда

      Дочь Хайди Клум снялась в прозрачной юбке

      Стало известно о взятии села Дачное под контроль ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше