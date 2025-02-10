Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с Путиным

Белый дом: Трамп отказался раскрыть, когда и как часто общался с Путиным

Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть подробности своего общения с российским коллегой Владимиром Путиным. Он не сообщил, когда и как часто у него происходили эти беседы, отметил пресс-пул Белого дома. Заявление цитирует РИА Новости.

«Президент отказался конкретизировать, когда и как часто он общался с Путиным», — рассказали журналисты.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что власти США ведут много разговоров, в том числе деликатных, с российскими властями. При этом чиновник не подтвердил и не опроверг сообщения о том, состоялся ли телефонный разговор между Трампом и Путиным.