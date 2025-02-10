Центробанк понизил официальный курс доллара до 96 рублей

Центральный банк России понизил официальный курс доллара. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты опустилась ниже 97 рублей. За сутки курс потерял 49 копеек. Сейчас доллар оценивается в 96,78 рубля.

Также снизилась стоимость евро — Центробанк снизил курс на 73 копейки, до уровня 100,5 рубля.

Китайский юань стал дешевле на копейку — его официальный курс сейчас составляет 13,24 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что предел укрепления национальной валюты находится в интервале 93-95 рубля за доллар. На стоимость валюты влияют тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой. Они будут сохраняться и способствовать достаточно крепкому рублю, добавил он.