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18:25, 10 февраля 2025Экономика

Центробанк понизил официальный курс доллара

Центробанк понизил официальный курс доллара до 96 рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центральный банк России понизил официальный курс доллара. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты опустилась ниже 97 рублей. За сутки курс потерял 49 копеек. Сейчас доллар оценивается в 96,78 рубля.

Также снизилась стоимость евро — Центробанк снизил курс на 73 копейки, до уровня 100,5 рубля.

Китайский юань стал дешевле на копейку — его официальный курс сейчас составляет 13,24 рубля.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев предположил, что предел укрепления национальной валюты находится в интервале 93-95 рубля за доллар. На стоимость валюты влияют тренды, связанные с активизацией продаж валюты экспортерами и высокой процентной ставкой. Они будут сохраняться и способствовать достаточно крепкому рублю, добавил он.

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