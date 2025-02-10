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17:27, 10 февраля 2025Путешествия

Турист поехал кататься на санях в Альпы и сорвался со скалы

NL Times: Голландский турист упал со скалы во время катания на санях в Альпах
Алина Черненко

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Голландский турист поехал с друзьями кататься на санях в австрийские Альпы, сорвался со скалы и чудом выжил. Об этом сообщает NL Times.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 8 февраля, на горнолыжном курорте Флахау. 33-летний голландец во время катания потерял управление, съехал в лесистую местность недалеко от трассы и упал со скалистого склона.

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На поиски мужчины отправились сотрудники экстренных служб. Его обнаружили с тяжелыми травмами и доставили в больницу. Власти не разглашают более подробную информацию о его состоянии, говорится в материале.

Ранее ирландский турист сорвался со скалы на горнолыжном курорте Банско в Болгарии и не выжил. Мужчина решил сделать фото горного пейзажа, но потерял равновесие и упал с высоты 600 метров.

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