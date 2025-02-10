У женщин стала популярной подтяжка лобка

Подтяжка лобка стала новым трендом интимного преображения у женщин, считает британский пластический хирург Омар Тилло. Как проводится эта операция, и почему она пользуется спросом, врач рассказал изданию Metro.

По словам хирурга, процедура называется монопластика и чаще всего ее проводят одновременно с подтяжкой живота. Тилло объяснил, что, чтобы визуально уменьшить лобок, во время операции врач делает небольшой надрез по линии бикини, а затем удаляет излишки кожи и жира над лобковой костью.

Врач отмечает, что эта операция в основном пользуется спросом у женщин, которым не нравится, как зона выглядит в облегающей одежде. «Некоторые испытывают дискомфорт или раздражение из-за избытка тканей, особенно во время физической активности. Другие считают, что внешний вид лобка непропорционален их общему облику тела», — рассказал Тилло.

Хирург добавил, что монопластика, как и любая хирургическая операция, имеет внушительный список рисков. В первую очередь, это аллергическая реакция на анестезию, кровотечение и инфекции в постоперационный период. Коме того, в дальнейшем может появиться рубцевание тканей, асимметрия и изменение чувствительности в зоне проведения операции.

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