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18:09, 10 февраля 2025Силовые структуры

Украинским военнопленным запросили до шести лет колонии в российском регионе

В Ростове-на-Дону гособвинение запросило срок украинским военнопленным
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону гособвинитель запросил пятерым украинским военнопленным сроки до шести лет колонии за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

По делу проходят граждане Украины Иван Безлепкин, Юрий Макаренко, Дмитрий Рейвах, Глеб Петрук и Владимир Пузанов. Четверым из них запросили по шесть лет, еще одному — пять лет и десять месяцев.

По данным следствия, Макаренко, Петрук и Рейвах с февраля по март 2022 года входили в состав 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» (запрещенная в России террористическая организация), участвовали в боевых действиях против военных Донецкой народной республики и мирных жителей. Фигурантов задержали в марте 2022 года во время столкновения в Волновахе.

Пузанов и Безлепкин также входили в состав батальона. В апреле 2016 года по собственному желанию мужчины его покинули, но не сообщили в правоохранительные органы о его существовании. В марте 2022 года Пузанова задержали дома, а Безлепкина — во время прохождения фильтрационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве ФСБ задержала участника спящей украинской военизированной ячейки.

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