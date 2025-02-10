inPoland: Украинцы начали массово покидать Польшу и выезжать в Германию

Украинские беженцы начали массово покидать Польшу и выезжать в Германию. Об этом пишет inPoland со ссылкой на данные Европейского статистического бюро (Eurostat).

«В целом наблюдается тенденция к перемещению украинцев из стран Центрально-Восточной Европы в западную и южную части континента», — подчеркивают авторы. Отмечается, что причинами переезда из Польши в Германию становятся более высокий уровень заработной платы, социальных выплат и качественные медицинские услуги.

Как сообщается, на конец 2024 года в Германии проживало более 1,14 миллиона украинских беженцев, что составляет 27,2 процента от общего числа переехавших в страны Европейского союза украинцев. При этом число граждан Украины на территории Польши снизилось с 1,3 миллиона в 2022 году до 983,8 тысячи человек. Также отмечается рост числа украинцев на территории Чехии до 379 тысяч человек.

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак пожаловался на злоупотребление привилегиями со стороны украинцев. Политик подчеркнул, что далеко не все украинцы, которые пересекают границу с Польшей, являются беженцами.