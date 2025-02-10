В Азербайджане арестовали военного эксперта из-за «засвета» позиций военных

APA: В Азербайджане задержали военного эксперта из-за раскрытия позиций военных

В Азербайджане задержали военного эксперта из-за раскрытия позиций военных на границе с Арменией, его дело начал рассматривать суд. Об этом пишет агентство APA.

Адалята Вердиева арестовали в ноябре по статье о разглашении государственной тайны. Он был в медиатуре в Карабахе после завершения боевых действий и снимал происходящее там. На видео попали позиции пограничников.

Сейчас в Азербайджане суд завершил расследование. Подозреваемый находится под стражей.

Ранее Азербайджан направил ноту России о прекращении деятельности российского культурного центра, также известного как «Русский дом», в республике. «После информирования российской стороны о том, что "Русский дом" не имеет регистрации в качестве юрлица и серьезно нарушает законодательство Азербайджана», — заявил глава МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.