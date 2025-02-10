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20:55, 10 февраля 2025Бывший СССР

В ЕК призвали Украину пересмотреть условия военного положения

Гендиректор Еврокомиссии Копман призвал Украину смягчить военное положение
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

Украина должна пересмотреть условия действующего в стране с 2022 года военного положения. С таким заявлением выступил генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман, передает «Украинская правда».

«Я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить!» — призвал еврочиновник.

Копман посоветовал властям Украины смягчить условия военного положения и понадеялся на возврат к соблюдению норм конституции страны. Он отметил, что введение военного положения изменило определенные демократические процедуры на Украине. При этом гендиректор ЕК не стал уточнять, о каких именно положениях конституции идет речь.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук потребовал возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского за призывы «откручивать голову». По его мнению, своими высказываниями политик нарушает конституцию республики.

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