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22:10, 10 февраля 2025Мир

В Финляндии допустили открытие нового фронта против России

Профессор Малинен допустил эскалацию против России в Северной Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jouni Porsanger / IMAGO / Global Look Press

Запад рассматривает Северную Европу и Балтийское море в качестве нового фронта против России. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — допустил он.

На этом фоне Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей Ди Вэнсу и главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску. Профессор призвал их срочно провести аудит НАТО.

Ранее Малинен заявил, что готовящийся в Финляндии запрет на сделки с недвижимостью для россиян может означать подготовку к конфликту. «Финское правительство отчаянно пытается превратить русских в преступников в нашей стране. Все это делается для подготовки к войне», — написал он.

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