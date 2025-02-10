В Госдуме поддержали планы российского региона запретить аборты

Депутат Милонов заявил о поддержке идеи запрета абортов в Вологодской области

Аборты даже в частных клиниках следовало бы запретить во всех российских регионах, а не только в рассматривающей эту инициативу Вологодской области. О поддержке такой идеи заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова приводит портал ОСН.

По словам Милонова, он готов оказать содействие Вологодской области в разработке антиабортных инициатив. При этом политик отметил, что реализовать запрет абортов в России возможно лишь в случае вмешательства федерального центра.

«Я готов протянуть руку дружбы Вологодской области и вместе бороться [против абортов]», — поддержал планы чиновников депутат.

Как сообщалось ранее, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты — даже в частных клиниках. Отмечается, что это одно из самых радикальных заявлений российских политиков на тему ограничения абортов, доступ к которым в России пытаются ограничить с 2023 года. Как заявила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева, подобные запреты приводят к печальным последствиям, поскольку от абортов невозможно избавиться.