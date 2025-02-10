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01:44, 10 февраля 2025Россия

В Госдуме предложили изменить способ перерасчета пенсий для работающих пенсионеров

«РГ»: Депутаты предложили новый способ перерасчета пенсий работающим пенсионерам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

В Госдуме предложили изменить порядок начисления пенсионных коэффициентов работающим пенсионерам, сообщает «Российская газета» (РГ).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что проект подготовили для перерасчета страховой пенсии по старости и доли страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального коэффициента.

Депутаты фракции ЛДПР напомнили, что с 1 января 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости увеличивает размер страховой пенсии максимум на три балла в год. При этом в случае обычного исчисления индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов.

Авторы документа предлагают с 1 августа ввести перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента — 10 вместо трех.

Ранее в Госдуме рассказали о россиянах с наиболее высокими пенсиями. По словам депутата ГД Светланы Бессараб, верхнего предела пенсионных выплат в России нет, а самые высокие пенсии, по ее словам, получают космонавты и военнослужащие.

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